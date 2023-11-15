مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجاً على اقتحام مستشفى الشفاء بغزة - فيديو

الوكيل الإخباري - تجمهر العشرات من المتظاهرين أمام البيت الأبيض، فجر اليوم، تنديداً باقتحام مجمع الشفاء في غزة.

اضافة اعلان



وبث صحفي أميركي تسجيلات مصورة على موقع "إكس"، تظهر تجمع عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء.



واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وأطلقت النيران على من يخرج من الممر الذي زعم الاحتلال أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.