مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال قصف خلال حصار مجمع الشفاء خمس مبانٍ وأطلق النار على الجميع، معتبراً اقتحام مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية.



وأضاف المكتب أن المستشفيات والطواقم الطبية هي بؤرة الاستهداف منذ بداية الحرب، حيث ارتكب الاحتلال مجازر في المستشفيات أسفرت عن 700 شهيد وجريح.

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وأكمل بأن الاحتلال اغتال 198 طبيباً وممرضاً ومسعفاً، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى من الخدمة.



وختم المكتب بالقول: 'نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي وواشنطن مسؤولية سلامة آلاف النازحين والجرحى والطواقم الطبية.'"





