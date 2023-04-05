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الأربعاء، 05-04-2023 10:41 م

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المسجد المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، لمنع اعتكاف المصلين في المسجد الليلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، حاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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