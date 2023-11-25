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استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 09:24 ص

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من الخليل وتغلق مدخلها الشمالي

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن الفلسطيني عمرو زيدان حسونة، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 




 

 


 

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