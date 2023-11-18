لماذا يماطل نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى؟



الوكيل الاخباري - قال محلل إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يماطل في إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس؛ بسبب "خشيته" من وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.



وقال المحلل في صحيفة /هآرتس/ عاموس هرئيل في مقال: "الاتفاق الذي تحاول الولايات المتحدة وقطر التوسط فيه الآن، هو إطلاق سراح نحو 70 رهينة على مرحلتين".



وأضاف: "هذا عدد أقل مما كانت تأمله إسرائيل في الأصل، وهو يتألف بشكل رئيسي من النساء والأطفال، والمقايضة التي من المفترض أن تحصل عليها حماس، على شكل أسرى، ليست مرتفعة أيضا بشكل خاص حوالي 150 أسيرة وسجينا قاصرا".

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