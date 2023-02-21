مركز حقوقي يدين حملات الاعتقال المستمرة ضد الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تصاعد عمليات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة الغربية المحتلتين، والتي طالت عشرات الفلسطينيين.

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وأشار المركز في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر يوم الثلاثاء، أكثر من (27) فلسطينيا من مناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غالبيتهم من مخيم الفوار جنوب الخليل، بصورة تحرمهم من حقهم بالحرية والتنقل، وتعرضهم خلال مرحلة الاعتقال إلى التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية.



وأوضح أن عمليات الاعتقال تأتي ضمن سياسة الاحتلال العنصرية، والتضييق على الفلسطينيين وذويهم، بصورة تظهر فاشيته واستبداده ضد الفلسطينيين وممارسته غير الأخلاقية، من خلال عمليات التنكيل التي يتعرض لها المعتقلون أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بصورة مهينة للكرامة الإنسانية.



ورأى مركز الإنسان أن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، تبرز الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية والاضطهاد والقتل والاعتقال والتهجير، والذي يحارب ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

صفا