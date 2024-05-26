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الأحد، 26-05-2024 12:54 م

توضيح بشأن استقدام العمالة البنغالية إلى الأردن

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الوكيل الاخباري- وقعت وزيرة العمل ناديا الروابدة اليوم الأحد في مبنى الوزارة مع سفيرة جمهورية بنغلادش الشعبية لدى المملكة ناهدة سبحان تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال تنظيم استقدام واستخدام العمالة غير الأردنية من الجنسية البنغالية. 

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ونصت المذكرة على أن يتم استقدام واستخدام العمال من الجنسية البنغالية بموجب عقود عمل رسمية موثقة من قبل السلطات المختصة لدى البلدين.


كما نصت المذكرة على محافظة كلا الطرفين على حقوق العمال وأصحاب العمل حسب التشريعات والقوانين النافذة في كلا البلدين وبما يتلاءم مع المعايير والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص، إضافة إلى أنها اشترطت أن يتم استقدام واستخدام العمال فقط بعد استيفائهم لجميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حسب التشريعات المعمول بها في كلا الطرفين.


واتفق الطرفان على وضع ملحق لهذه المذكرة لتنظيم استقدام واستخدام عاملات المنازل من الجنسية البنغالية.


ويتم بموجب "ملحق مذكرة التفاهم" بين البلدين استقدام واستخدام عاملات المنازل البنغاليات في الأردن من خلال مكاتب الاستقدام والاستخدام الأردنية المرخصة لهذه الغاية وذلك بالتعاون مع وكالات التوظيف البنغالية المرخصة والمعتمدة لهذه الغاية وفق الإجراءات القانونية المتبعة في كلا الطرفين.


وبموجب هذا الملحق تلتزم وكالات التوظيف البنغالية المرخصة والمعتمدة من الجهات ذات العلاقة ومكاتب الاستقدام والاستخدام الأردنية باتخاذ واتباع كافة الإجراءات والتدابير وفق التشريعات النافذة في كلا الطرفين، كما وتلتزم بالحصول على تأشيرة عمل سارية المفعول في الأردن للعاملات قبل مغادرتهن بنغلادش.


وبموجب "ملحق مذكرة التفاهم" تلتزم وزارة شؤون المغتربين والعمل في الخارج البنغالية بإجراء تدريب لعاملات المنازل البنغاليات قبل السفر وتزويدهن بشهادة تثبت ذلك، كما تلتزم الوكالات البنغالية بتوفير إقرار خطي من العاملة البنغالية يتضمن موافقتها وقبولها العمل بمهنة "عاملة منزل" ويتوجب على عاملة المنزل البنغالية الالتزام بتوجيهات صاحب العمل (صاحب المنزل) واحترام القوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد في الأردن.


وعلى صاحب العمل (صاحب المنزل) الإلتزام بفتح حساب مصرفي باسم عاملة المنزل البنغالية لإيداع أجرها الشهري اعتبارا من الشهر الأول من بدء عملها وخلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استحقاق الأجر، كما يلتزم (صاحب المنزل) بعدم استخدام عاملة المنزل البنغالية في أي عمل آخر غير العمل المبين في عقد العمل، وتوفير مكان ملائم للمبيت.

 




 

 


 

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