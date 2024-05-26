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الأحد، 26-05-2024 12:30 م

الملك ينعم على مركز زها الثقافي بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز

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الوكيل الاخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله اليوم السبت ، وبمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين ، على مركز زها الثقافي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز  من الدرجة الأولى لدوره في التشجيع على العمل التطوعي وتنظيم النشاطات لتحفيز الاطفال على الابتكار وانشاء الحدائق وتسلمت الوسام المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا ابراهيم صبيح ، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله ، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

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