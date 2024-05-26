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الأحد، 26-05-2024 12:01 م

الصناعة والتجارة تحرر 91 مخالفة بحق بائعي دواجن

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 91 مخالفة مرتبطة بمادتي الدجاج الطازج والنتافات منذ وضع السقوف السعرية وفق مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة.

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وأضاف المطارنة ردا على استفسار "الوكيل الاخباري" أن 51 مخالفة حررت لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، و40 لعدم الإعلان عن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات في مختلف مناطق المملكة.


ونوه أن عدد الشكاوى حول أسعار وكميات الدواجن المتوفرة انخفضت مقارنة بالأيام الماضية، مشيرا أن الشكاوى انحسرت حاليا في مناطق محددة فقط. 


وأكد أن تسيير الجولات الرقابية يكون صباحا ومساء وبشكل يومي في جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام العطل الرسمية.

 

يشار إلى أن استمرار ورود شكاوى من قبل مواطنين حول عدم توفر دجاج بأوزان كبيرة ونفاذه بسرعة أي أن العرض أقل من الطلب الكبير، على عكس ما كان سابقا في حين اشتكى آخرين من أن الدجاج المتوفر حاليا ذات أوزان قليلة "فروج" وهو غير مناسب لاحتياجاتهم.


 




 

 


 

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