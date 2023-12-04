مستعمرون يجرفون 5 دونمات في الأغوار الشمالية الفلسطينية

الوكيل الاخباري-
اعتدى مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على المواطنين الفلسطينيين في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية.اضافة اعلان
وأفاد المواطن الفلسطيني لؤي أبو محسن لـ"وفـا
"، بأن المستعمرين رشقوا الخيام بالحجارة، ما أثار الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، كما جرفوا نحو 5 دونمات وزرعوها بالقمح.
وأشار إلى أن المستعمرين هاجموا المنطقة ذاتها قبل أكثر من شهر، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم.
ولفت أبو محسن، إلى أن اعتداءات المستعمرين أجبرت عدة عائلات على الرحيل عن المنطقة، والتوجه نحو المناطق الشرقية لمدينة طوباس.