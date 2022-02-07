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الإثنين، 07-02-2022 03:33 م

مستوطنون يحاولون حرق منزل في تل الرميدة وسط الخليل

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الوكيل الإخباري-حاول مستوطنون اليوم الإثنين، حرق منزل مواطن في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

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وأكد الناشط في "تجمع المدافعين عن حقوق الفلسطيني" في الخليل عماد أبو شمسية أن مستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة، حاولوا حرق منزل تيسير أبو عيشة، وهو أقرب منزل للمستوطنة.


وأضاف أن العائلة أفاقت على المستوطنين وهم يحاولون قص الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المستوطنة والبيت، حيث أحرقوا "شادرا" كان يستعمل كساتر لحماية البيت وساكنيه من اعتداءات المستوطنين.


وأوضح أبو شمسية أن منزل أبو عيشة يتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين بهدف ترحيل العائلة، التي لا يسمح إلا لأفرادها الستة بدخوله.

 

وفا

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