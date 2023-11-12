مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

الوكيل الإخباري- غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

الشرق الاوسط