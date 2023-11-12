الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواجه عش الدبابير في مخيم جنين - فيديو

مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بهاون من العيار الثقيل .. كتائب القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال

عاجل

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 03:28 م

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

1


الوكيل الإخباري- غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

اضافة اعلان

 

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

 

الشرق الاوسط

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

65508161423604758f027f02

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

تتت

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

ممم

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

GettyImages-1763980045

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

حاجز-1638102035

للمرة الثانية: الاحتلال يعيد اغلاق الطريق بين بيت فوريك وطانا شرق نابلس

أخبار متعلقة
9hAMkUXIoneCopTDld9XKrxZ3nWZJWPNmHGntHpg

محمد بن سلمان: نرفض الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون

1120235163256548827769

قرار سعودي عاجل بشأن الاحداث الراهنة

thumbs_b_c_df5ee81507b08e9aed9a245ac0ea4092

التعاون الإسلامي تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

654246204c59b76f6d288a77

عبد اللهيان: نتواصل مع السعودية وتركيا من أجل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

مخيم-جباليا

التعاون الخليجي يدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

ززززز

قمة عربية طارئة في الرياض 11 تشرين الثاني المقبل