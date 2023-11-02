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الدفاع المدني في غزة: 15 شهيدا بسبب استهداف الاحتلال لمخيم البريج وأعداد كبيرة في عداد المفقودين

الخميس، 02-11-2023 03:20 م

التعاون الإسلامي تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أصدرت المنظمة بيانا اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان بلفور، دعت المجتمع الدولي إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الإعلان المشؤوم، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


وأوضحت أن هذه الذكرى الأليمة (إعلان بلفور) تأتي في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب المنظم والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تعد شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذا العدوان العسكري الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل قوة الاحتلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


بترا

 




 

 


 

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