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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 09:47 ص

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

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الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس إن المفاوضات بين الاحتلال وحماس تركز حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي سيسمح فيها الاحتلال بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين.

ووفقا لأكسيوس، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حالياً، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر.

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اقتراحان من حماس
ونقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل البري في غزة قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون لحكومة الاحتلال اقتراحين من حماس.


الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.


وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.


الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.


وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا يريد الاحتلال وقف القتال لأكثر من 3 أيام.


وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.


بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.


وقالت المصادر إنه في إطار هذا الاقتراح سيطلق الاحتلال سراح النساء والمراهقين وكبار السن الفلسطينيين في عدة مجموعات من النساء الفلسطينيات والمسنين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.


كما سيسمح الاحتلال بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم.


وقالت المصادر إن هذا يتطلب تعاونا من مصر.


 




 

 


 

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