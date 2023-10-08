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الأحد، 08-10-2023 02:17 م

"وصمة عار ".. هكذا تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عملية طوفان الأقصى

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الوكيل الإخباري - اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية كشفت "عري إسرائيل" واصفة ما حدث بأنه "وصمة عار".

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وقالت الصحيفة، اليوم الاحد، إن الفشل إن يُنسب أولاً وقبل كل شيء إلى المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام، لكن على الرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من غسل يديه من هذه المهزلة.


وتابعت الصحيفة بوصف ما حدث بأنه وصمة عار، مضيفة أن العار العميق يملأ قلوب الإسرائيليين بالغضب.

وختمت "هآرتس" بالقول إنها "مأساة شخصية".


من جهتها كتبت "جيروزاليم بوست" أن خرقا كهذا لم يحدث أبداً تاريخياً في أي من الهجمات أو الحروب، واصفة العملية بـ"المفاجئة جداً".


أما الإعلام الأجنبي فنقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ليس لديهم أي فكرة كيف يمكن أن يحدث ذلك.


صحف غربية قالت، إنه على الرغم من كل مواردها الهائلة، لم تتوقع الاستخبارات الإسرائيلية، وقوع هذا الهجوم، مضيفة أنه في حال توقعوا حصول ذلك، فقد فشلوا في التصرف.


وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الحكومة فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح أمس السبت، واصفة ما حصل بـ"فشل استخباراتي خطير".


وأضافت الصحيفة في تقرير لها كتبه متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين".


وتابعت: "من المهم في هذه المرحلة إعداد الجمهور الإسرائيلي لحقيقة أن الأمر سيكون صعبا وطويلا ومؤلما، إن الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته في حماية مواطني إسرائيل، وهذا فشل كبير سيتم مناقشته والتحقيق فيه".


وأكملت الصحيفة: "نتوقع فترة طويلة وصعبة ومرهقة للأعصاب مع صور صعبة ومختطفين.،سنعرف كيف نصمد أمامه حتى لو كان الثمن باهظا، هذا هو الوقت المناسب لقيادة موثوقة ومسؤولة وجديرة بالثقة".

 

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية، في عملية حملت اسم "طوفان الأقصى".

 




 

 


 

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