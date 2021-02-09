إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري - أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، مع عشرات الشبان في بلدة تقوع شمال شرق بيت لحم.

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وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح في تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اجراءات أمنية مكثفة، وتم اغلاق المدخلين الشمالي والشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات باختناق، جرى معالجتهم ميدانيا، بينما اصيب طفل لا يتجاوز ٩ سنوات بقنبلة غاز في الراس، نقل على إثرها الى مستوصف البلدة لتلقي العلاج.

المصدر : وفا

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