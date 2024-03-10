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82 شهيدا بغزة واستهداف متواصل لمنتظري المساعدات

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الأحد، 10-03-2024 06:56 ص

82 شهيدا بغزة واستهداف متواصل لمنتظري المساعدات

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الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة والسلطات الصحية في غزة اليوم الأحد باستشهاد 82 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة، وكذلك في إطلاق نار على منتظري مساعدات غذائية.

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وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و222 مصابا.


وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و960 شهيدا والجرحى إلى 72 ألفا و524.

 


وفي آخر مجزرة نفذها، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عددا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية استشهدوا بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال قرب دوار الكويت في مدينة غزة.


وأضاف أن فرق الإنقاذ وجدت صعوبة في الوصول إليهم جراء استمرار إطلاق النار باتجاه أي جسم يتحرك في المنطقة.


 




 

 


 

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