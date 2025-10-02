"حماس" تعلق على اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود

وجاء في البيان: "إن اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم، يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين، تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال، وهو اعتداء همجي استهدف متضامنين دوليين كانوا في مهمة إنسانية عاجلة لنقل مساعدات طارئة إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ عامين لإبادة جماعية وتجويع ممنهج".
وأضاف البيان: "ندين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو على أسطول الصمود، ونؤكد أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم".
وتابع: "نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورا".
وختم البيان: "نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية جمعاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
-
البحرية الإسرائيلية تصدم عمدا إحدى سفن الأسطول
-
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة
-
إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود
-
مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس
-
73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة
-
فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود
-
دوي انفجارات قوية في سماء أسدود ورشقة صاروخية من غزة نحو غلاف القطاع