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الإثنين، 23-10-2023 09:05 ص

أمين عام الإفتاء يدعو التبرع لأهالي قطاع غزة

الإفتاء


الوكيل الاخباري - رصد 
دعا أمين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال التبرع بالمال . اضافة اعلان


وأضاف الحسنات خلال بث مفتوح على الإذاعات المحلية، اليوم الإثنين أن من واجبنا دعم المرابطين في فلسطين.

ولفت أنه يمكن إعطاء أهالي غزة زكاة الأموال مؤكداً أن شروط الزكاة جميعها تنطبق على أهالي القطاع من الفقر بعد أن دمرت منازلهم ومحلاتهم. 

وقال إن التبرعات يمكن أن تكون نقدية أو عينية بحسب احتياجاتهم منوهاً أن من الأسهل للوصول إلى غزة هي الأموال وهم أدرى بحاجاتهم. 

ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA

أرقام التواصل والتبرع من خلال البث المفتوح:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088 
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222

 




 

 


 

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