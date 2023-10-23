أمين عام الإفتاء يدعو التبرع لأهالي قطاع غزة

الوكيل الاخباري - رصد

اضافة اعلان

دعا أمين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال التبرع بالمال .وأضاف الحسنات خلال بث مفتوح على الإذاعات المحلية، اليوم الإثنين أن من واجبنا دعم المرابطين في فلسطين.ولفت أنه يمكن إعطاء أهالي غزة زكاة الأموال مؤكداً أن شروط الزكاة جميعها تنطبق على أهالي القطاع من الفقر بعد أن دمرت منازلهم ومحلاتهم.وقال إن التبرعات يمكن أن تكون نقدية أو عينية بحسب احتياجاتهم منوهاً أن من الأسهل للوصول إلى غزة هي الأموال وهم أدرى بحاجاتهم.ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحداتJO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06CliQ: JHCOGAZAأرقام التواصل والتبرع من خلال البث المفتوح:06-5820077 / 06-5820088الواتساب على الرقم: 065820088وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222