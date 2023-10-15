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الأحد، 15-10-2023 09:32 ص

محلل سياسي لـ الوكيل: جيش الاحتلال يشعر أنه تلقى ضربة زعزعت أمنه

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الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي الاستاذ فضل طهبوب إن الضفة الغربية تشهد حالة توتر وصعوبة في التنقل بين المناطق بالأراضي المحتلة .اضافة اعلان


وأضاف طهبوب خلال اتصال هاتفي من القدس المحتلة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن جيش الاحتلال يشعر أنه تلقى ضربة زعزعت أمنه وقوته . 

وأشار أن الاشتباكات مستمرة بين جنود الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية مما أدى لارتفاع عدد الشهداء بالضفة إلى 35 فلسطينياً . 

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يجرؤ على قصف قطاع غزة لولا دعم أمريكا له مؤكداً أنه يوجد مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإقالة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحبسه . 

وأكد أن الاحتلال وأمريكا مترددا في بدء الاجتياح البري على قطاع غزة تخوفاً من الهزيمة من قبل كتائب القسام بالإضافة إلى التفكك الذي يحيط جنود الاحتلال الإسرائيلي .

 




 

 


 

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