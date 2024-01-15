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إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

الإثنين، 15-01-2024 09:01 ص

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال الإعلامي الفلسطيني الأستاذ سعيد حسنين إن الاقتحامات والاعتقالات مستمرة بالضفة الغربية وتحديداً للمخيمات في رام الله وجنين .

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وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي من الجليل المحتل عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال فقد صوابه ويحاول تسجيل أي نصر من خلال اقتحام الضفة الغربية. 


وبشأن الإسرائيليين أشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية ما زالت مستمرة بإسرائيل للمطالبة بإعادة الاسرى لدى فصائل المقاومة في غزة، مؤكداً أن عائلات الأسرى الإسرائيليين يعلمون أن حكومتهم كاذبة.


ولفت أن الخيار الوحيد لدى إسرائيل لإعادة أسراهم هو وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل لتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين، متوقعا أن وقت الصفقة يقترب .


وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لوقف الحرب وذلك لتحقيق مطالبها في الشرق الأوسط ولكن ذلك سيوسع رقعة الصراع، لافتا أنها قادرة على وقف الحرب .


وأكد أن المقاومة ما زالت تسيطر على المعركة في قطاع غزة وأن إسرائيل بكل قوتها لم تتمكن من هزيمة حماس.

 


 




 

 


 

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