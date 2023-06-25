الكواليت: سعر كيلو أضحية المستورد 4.15 دينار والبلدي 4.30 دينار

الوكيل الاخباري - رصد

قال رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت إن الأضاحي متوفرة وتكفي حاجة السوق المحلي والأسعار أقل من أسعار العام الماضي.



وأضاف الكواليت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن حاجة السوق الأردني خلال عيد الأضحى من الخراف البلدية تبلغ 70 ألف رأس ومن المستورد 130 ألف رأس .



وحول التصدير أشار أنه تم تصدير 110 ألف رأس إلى دول الخليج منذ أن تم فتح باب التصدير منوهاً أن قبل فتح باب التصدير كان 600 ألف رأس فائض عن الحاجة .

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وأكد أن أسعار الخراف المستورد تتراوح من 4 إلى 4.15 دينار أما البلدي من 4.15 إلى 4.30 دينار للكيلو الواحد .



ونصح الأردنيين شراء الأضحية ذات وزن 40 كيلو فما فوق لانه مؤشر رئيسي على تجاوز الأضحية عمر الـ6 شهور شرط الأضحية ، وشرائها على حساب الوزن وليس "قائم" وعدم الالتفات للعروض للأضحية كاملة لأنها تكون أقل من العمر المطلوب وسعرها اغلى إذا ما تمت مقارنة وزن اللحم بالسعر والذي قد يصل الى 7 دنانير يعني ذلك أغلى من سعر السوق بنحو 3 دنانير.