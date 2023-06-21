وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

الوكيل الاخباري -

قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين محمد الزرو إن بطارية السيارات الكهربائية تشكل نسبة 75% من قيمة السيارة.

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وأضاف الزرو عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن 20 ألف سيارة كهربائية واردة من المنطقة الحرة ودخلت السوق المحلي خلال الـ3 سنوات الماضية لا تتمتع بكفالة مصنعية .



وأضاف الزرو أن الشركات الصانعة للسيارات الكهربائية تؤمن كفالة مصنعية من قبل وكيلها في الاردن من 5 إلى 10 سنوات لحماية المستهلك من عطل البطارية وحفظ حقوق المستهلك الذي يدفع اموالاً كبيرة من مدخوله لشراء سيارة مضمونة.



وأشار أن المستهلك لا يمكنه تحمل أعباء عطل في بطارية السيارة الكهربائية لذلك يجب أن يمتلك كفالة مصنعية من قبل الوكيل الرسمي للشركة المصنعة في الاردن.



وحول أسعار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة أكد أنها تباينت بشكل كبير خلال العام الماضي والحالي منوهاً أن إحدى السيارات الكهربائية بلغ سعرها العام الماضي 28 ألف والعام الحالي انخفض لـ 23 ألف دينار وهو ما يشكل خسارة كبيرة للمواطن .



ونوه أن استيراد السيارات الكهربائية في الاردن غير منظم ويعاني عدة مشكلات أبرزها أن الاستيراد لا يكون من خلال الشركة المصنعة وإنما من خلال شركات في الصين .



وطالب بحماية المستهلك من الخسارة في تباين أسعار السيارات الكهربائية مشيراً إلى حاجة ماسة بوضع مواصفات موحدة في استيراد السيارات الكهربائية للأردن .

