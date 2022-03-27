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الأحد، 27-03-2022 09:43 ص

توضيح من الضمان عن سبب أمر الدفاع الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين

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الوكيل الإخباري - رصد - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، تفاصيل مشروع أمر الدفاع الخاص باعادة النظر في زيادة رواتب المتقاعدين.

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وبيّن المجالي، خلال برنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الأحد، أن المشروع جاء ضمن حزمة تقدمها المؤسسة للمتقاعدين، هدفها رفع القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.


وأوضح أن المشروع اعتمد الزيادة السنوية للمتقاعدين وفقاً لمؤشر التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، بحيث يتم ضمان صرف زيادة تتناسب مع ارتفاع أسعار السلع.


وأشار المجالي إلى أنه تم شمول المتقاعدين على نظام التقاعد المُبكر الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بهذه الزيادة، والبالغ عددهم قرابة الـ 39 الف متقاعد.


وأضاف أن نسب التضخم كانت خلال الشهر الأول من العام الحالي مرتفعة، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً أكبر خلال شباط وآذار، وهو ما دعا إلى اعتماد معدل التضخم خلال الربع الأول لاحتساب قيمة الزيادة السنوية وصرفها على المتقاعدين. 

 

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