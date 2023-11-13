صحفي من القطاع يكشف تفاصيل معركة غزة البرية الجارية حالياً - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الصحفي في قطاع غزة عبد الناصر ابو عون ان المقاومة الفلسطينية تعتمد على اسلوب " الكر والفر" بالتعامل مع قوات الاحتلال التي تتوغل برياً على اطراف قطاع غزة .



وبين ابو عون لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث على راديو هلا، ان المقاومة تحاول استدراج اليات الاحتلال الاسرائيلي ويتم بعدها استهدافها من قبل المجاهدين ، حيث تدور وبشكل متقطع اشتباكات وحرب شوارع بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال .



واشار ان الساعات الاخيرة في قطاع غزة شهدت تجدداً للغارات من قبل طائرات قوات الاحتلال بشكل كثيف خاصة في خان يونس ، حيث حصلت قبل قليل مجزرة بالمنطقة على اثر قصفها من قبل طائرات الاحتلال ، خلفت عددا من الشهداء والاصابات .



واكد ابو عون ان العنوان الابرز في غزة حالياً هو مستشفى الشفاء، الذي يواجه اعتداءات كبيرة في اطار التصعيد والتهديد ، والحصار وقطع الماء والكهرباء ، حتى ان الاطباء يستخدمون اضاءة هواتفهم النقالة ليكملوا عملهم داخل المستشفى .



ووفق ابو عون يتواجد في المستشفى حالياً حوالي 15 الف نازح بينهم 600 بين مريض ومصاب ، بالاضافة الى 200 شخص من كادر المستشفى ، فيما كان عدد المتواجدين بالمستشفى 60 الف نازح قبل اسابيع من تعرضه للاعتداء .



واضاف ان الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المستشفى ، وبقيت جثامين بعض الشهداء في ساحتها وكلما حاول كادر المستشفى دفنهم في ساحته يتعرضون للاعتداء من قبل قوات الاحتلال ، حتى وصل الامر ان الكلاب الضالة نهشت جثامين بعض الشهداء .



وفي نهاية حديثه اشار ابو عون الى تخوف النازحين في غزة من عودة الايام الباردة مع الشتاء القادم الامر الذي سيعمق الازمة والمعاناة بينهم، حيث يتواجد معظمهم في خيم حالياً بعد مغادرة منازلهم التي تتعرض للقصف من قبل طائرات قوات الاحتلال.

اضافة اعلان



من قطاع غزة - الصحفي عبدالناصر ابوعون - يحدثنا عن اخر الاحداث خلال الساعات الاخيرة https://t.co/7BaDC3yK2a قصف إسرائيلي استهدف مقبرة ومصنعا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزةمن قطاع غزة - الصحفي عبدالناصر ابوعون - يحدثنا عن اخر الاحداث خلال الساعات الاخيرة #برنامج_الوكيل November 13, 2023