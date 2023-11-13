الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 8 أشهر

وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن هدف الغارات الأميركية في سوريا

التميمي لبرنامج الوكيل يوضح تفاصيل استشهاد سائق تاكسي في الخليل برصاص الاحتلال صباح اليوم

تحذير أمني لجميع مالكي السيارات في المملكة

الاحتلال يشن غارات عنيفة على خان يونس ومخيم النصيرات

"حزب الله": إسرائيل تعرف أننا لم نستخدم بعد اوراقنا وما لدينا يردعها بمجرد أن تعرفه

تنكيس الأعلام بمقار الأمم المتحدة حدادا على أرواح ضحايا موظفيها بغزة

الاحتلال يواصل العدوان على غزة لليوم الـ 38 على التوالي

عاجل

قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

الإثنين، 13-11-2023 08:57 ص

صحفي من القطاع يكشف تفاصيل معركة غزة البرية الجارية حالياً - فيديو

كتائب-القسام-800x549


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الصحفي في قطاع غزة عبد الناصر ابو عون ان المقاومة الفلسطينية تعتمد على اسلوب " الكر والفر" بالتعامل مع قوات الاحتلال التي تتوغل برياً على اطراف قطاع غزة .

وبين ابو عون لبرنامج "الوكيل" الذي يُبث على راديو هلا، ان المقاومة تحاول استدراج اليات الاحتلال الاسرائيلي ويتم بعدها استهدافها من قبل المجاهدين ، حيث تدور وبشكل متقطع اشتباكات وحرب شوارع بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال .

واشار ان الساعات الاخيرة في قطاع غزة شهدت تجدداً للغارات من قبل طائرات قوات الاحتلال بشكل كثيف خاصة في خان يونس ، حيث حصلت قبل قليل مجزرة بالمنطقة على اثر قصفها من قبل طائرات الاحتلال ، خلفت عددا من الشهداء والاصابات .

واكد ابو عون ان العنوان الابرز في غزة حالياً هو مستشفى الشفاء، الذي يواجه اعتداءات كبيرة في اطار التصعيد والتهديد ، والحصار وقطع الماء والكهرباء ، حتى ان الاطباء يستخدمون اضاءة هواتفهم النقالة ليكملوا عملهم داخل المستشفى .

ووفق ابو عون يتواجد في المستشفى حالياً حوالي 15 الف نازح بينهم 600 بين مريض ومصاب ، بالاضافة الى 200 شخص من كادر المستشفى ، فيما كان عدد المتواجدين بالمستشفى 60 الف نازح قبل اسابيع من تعرضه للاعتداء .

واضاف ان الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المستشفى ، وبقيت جثامين بعض الشهداء في ساحتها وكلما حاول كادر المستشفى دفنهم في ساحته يتعرضون للاعتداء من قبل قوات الاحتلال ، حتى وصل الامر ان الكلاب الضالة نهشت جثامين بعض الشهداء  .

وفي نهاية حديثه اشار ابو عون الى تخوف النازحين في غزة من عودة الايام الباردة مع الشتاء القادم الامر الذي سيعمق الازمة والمعاناة بينهم، حيث يتواجد معظمهم في خيم حالياً بعد مغادرة منازلهم التي تتعرض للقصف من قبل طائرات قوات الاحتلال. 

اضافة اعلان

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77777777

التميمي لبرنامج الوكيل يوضح تفاصيل استشهاد سائق تاكسي في الخليل برصاص الاحتلال صباح اليوم

250179

مصالحة لـ برنامج الوكيل : ازمة كبيرة يعيشها نتنياهو ومسألة وجوده ما هي الا وقت

1020232701431137762775

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين - فيديو

1200x800-(92)-cover

القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

DAA90B6Bq21WniU2ECWk9TswFaE0WV3to82ztxxS

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

552525

الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

أخبار متعلقة
7

المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر باستخدام أسلحة محرمة دولياً على غزة

ط

خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

ة

الطاهر يتوقع سيناريوهات مفاوضات تبادل الاسرى بشكل تدريجي بين حماس والاحتلال

0

الدفاع المدني في غزة لـ الوكيل: الاحتلال استهدف مربع سكني يحتوي 20 منزلاً ومئات الشهداء تحت الأنقاض

w980-p16x9-2023-10-23T210231Z_1958524382_RC2KY3AN7CBI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

أبو زايدة لـ"الوكيل": تعامل حماس الإنساني مع الأسرى يضرب الرواية الإسرائيلية ويكشف زيف ادعاءاتها

تفجير

صحفي من غزة لـ الوكيل: القطاع شهد 600 مجزرة خلال عدوان الاحتلال