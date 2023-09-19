كلية لومينوس: بـ 603 ديناراً يمكنك التسجيل بالدبلوم أو البكالوريوس في برامج الوسائط الإبداعية

الوكيل الإخباري - رصد

قال مسؤول كلية إنتاج الوسائط الإبداعية SAE في كلية لومينوس الجامعية - لومينوس لايف بلس مهند الدسوقي إن الكلية تطرح 6 تخصصات رئيسية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس.



وأضاف الدسوقي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن التخصصات تشمل مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وفنون إنتاج الصوت والرسوم المتحركة والأنيميشن وصناعة الأفلام الرقمية ووسائط الميديا الإبداعية.



وبشأن رسوم الدراسة في كلية لومينوس أكد أن برنامج "لومينوس لايف بلس" سيسهل طرق تسديد رسوم الدراسة مشيراً أنه يمكن لكل طالب التسجيل في الكلية بدفع 603 ديناراً بالبرامج المميزة تحت نطاق الوسائط الابداعية والتي تضمن للمتعلم فرص عمل لائقة محلية ودولية.



وأوضح أن برنامج مرحلة البكالوريوس التقني يدرس لمدة 4 سنوات وبرنامج الدبلوم البريطاني التقني المستوى الخامس لمدة سنتين والدبلوم البريطاني التقني المستوى الرابع لمدة سنة يتخللها برامج عملية تطبيقية مرتبطة بسوق العمل مباشرة وبعدها يحصل الطالب على شهادة معتمدة من الأردن بالإضافة إلى شهادات دولية.

اضافة اعلان



ونوه أن الشهادات الدولية التي تقدم للطالب بعد دراسته في كلية لومينوس إحداها شهادة الدبلوم البريطاني والأخرى شهادة الدبلوم التدريبي من كلية SAE العالمية.

