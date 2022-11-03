مهندس أردني يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي للقوات الدفاعية في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيوند ليميتس المهندس الأردني أمجد العبداللات إن المشاركة في معرض سوفكس 2022 خطوة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف دول العالم.

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وأضاف العبداللات اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الشركة تعمل على برنامج الفضاء البعيد الأمريكي وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي والذي تم عرضه في سوفكس 2022.



ولفت إلى أهمية استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في تطوير وتدريب القوات الدفاعية ومواكبتها للتطور.



وأشار إلى الدور الهام للذكاء الاصطناعي في حياتنا من خلال مكافحة الإرهاب والتنبؤ في الجريمة التي يمكن أن تحدث قبل حدوثها بالإضافة إلى استخدام الطائرات دون طيار .



تعد شركة "بيوند ليميتس" منبثقة من معهد كاليفورنيا للتقنية / مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، حيث منح معهد كاليفورنيا للتقنية ترخيصاً للشركة لتحديث وزيادة وتسويق برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمعهد، والتي كان قد طّورها برنامج الفضاء العميق التابع لناسا على مدى سنوات عديدة من الشراكة في البحث والتطوير في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

