الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

الخميس، 03-11-2022 10:40 ص

مشروعان من جامعة البلقاء التطبيقية يشاركان في سوفكس 2022

سعيد


الوكيل الإخباري - رصد 
قال عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعيد ابو رمان إن طالبين أردنيين من الجامعة شاركوا بعرض مشروعين رياديين في سوفكس 2022. 

اضافة اعلان


وأضاف ابو رمان اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن إحدى المشاريع تم عرضها أمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال جولته في معرض سوفكس 2022.


وتابع " أن الطالب عمر البعلبكي شارك في مشروع مركبة استكشاف فضائي أما الطالبة الثانية بشرى العمد شاركت في مشروع التعرف على أي غطاء على الوجه في المجالين الصحي والأمني".


ونوه أن الجامعة خصصت صندوق بقيمة 100 ألف دينار سنوياً لدعم مشاريع طلبة الجامعة .


من جهته أكد مدير مركز الابتكار والإبداع وريادة الاعمال في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أوس القيسي أن مشاريع الطلبة شاركت في عديد من المعارض العالمية وآخرها معرض سوفكس 2022.


وختم القيسي أن المشاريع تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها بشكل كامل من قبل طلبة الجامعة.

 

صورة مدير مركز الابتكار والإبداع وريادة الاعمال في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أوس :


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أمجد

مهندس أردني يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي للقوات الدفاعية في سوفكس 2022

الصمادي

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

محافظ

محافظ العقبة: خطة مستقبلية لإقامة مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل

سعيفان

الشركة الأردنية لأنظمة الطيران تشارك في سوفكس 2022

حمد

السعودية تشارك في عرض 3 معامل دفاعية في سوفكس 2022

المجالي

سلطة العقبة: 85% حجوزات الفنادق خلال إقامة معرض سوفكس 2022

أخبار متعلقة
أمجد

مهندس أردني يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي للقوات الدفاعية في سوفكس 2022

الصمادي

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

محافظ

محافظ العقبة: خطة مستقبلية لإقامة مشاريع جديدة وتوفير فرص عمل

سعيفان

الشركة الأردنية لأنظمة الطيران تشارك في سوفكس 2022

حمد

السعودية تشارك في عرض 3 معامل دفاعية في سوفكس 2022

المجالي

سلطة العقبة: 85% حجوزات الفنادق خلال إقامة معرض سوفكس 2022