مشروعان من جامعة البلقاء التطبيقية يشاركان في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

قال عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعيد ابو رمان إن طالبين أردنيين من الجامعة شاركوا بعرض مشروعين رياديين في سوفكس 2022.

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وأضاف ابو رمان اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن إحدى المشاريع تم عرضها أمام جلالة الملك عبدالله الثاني خلال جولته في معرض سوفكس 2022.



وتابع " أن الطالب عمر البعلبكي شارك في مشروع مركبة استكشاف فضائي أما الطالبة الثانية بشرى العمد شاركت في مشروع التعرف على أي غطاء على الوجه في المجالين الصحي والأمني".



ونوه أن الجامعة خصصت صندوق بقيمة 100 ألف دينار سنوياً لدعم مشاريع طلبة الجامعة .



من جهته أكد مدير مركز الابتكار والإبداع وريادة الاعمال في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أوس القيسي أن مشاريع الطلبة شاركت في عديد من المعارض العالمية وآخرها معرض سوفكس 2022.



وختم القيسي أن المشاريع تم تصميمها وتصنيعها وتطويرها بشكل كامل من قبل طلبة الجامعة.

صورة مدير مركز الابتكار والإبداع وريادة الاعمال في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أوس :

