هيئة حقوق الإنسان بغزة لـ الوكيل: 51 ألف امرأة حامل بالقطاع في ظل ظروف إنسانية صعبة

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان إن حرب الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الكارثية للنازحين في القطاع.



وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن أهالي شمال قطاع غزة ومدينة غزة بدأوا يعانون من المجاعة مما دفعهم لاستخدام أعلاف المواشي بدلا عن القمح والطحين.

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وأكد أنه تم إبلاغهم عن وفاة عدد كبير من كبار السن في قطاع غزة بسبب عدم توفر الغذاء والدواء وتحديداً من يعانون من أمراض مزمنة، لافتا أن مناطق شمال قطاع غزة لم يصلها مساعدات لغاية الآن وهي أمام مجاعة حقيقية .



ونوه أن مدينة رفح يوجد فيها أكثر من مليون و400 ألف نازحاً يعانون أوضاع كارثية وسط خيام مكدسة ونفايات صلبة ومياه صرف صحي في كل مكان برغم من أن المدينة صغيرة ومزدحمة وبنيتها التحتية غير مهيأة.



أما خان يونس أشار سرحان إلى أنها تشهد قصف مكثف بكل المناطق وجيش الاحتلال يحاصر مستشفى ناصر ومستشفى الأمل، مؤكداً أنه لم يتم معرفة عدد الشهداء المتواجدين في الشوارع لعدم قدرة الإسعاف إلى الوصول إليهم وعدم قدرته على التنقل بالإضافة لخروج المستشفيات بخان يونس عن الخدمة.



وأكد أن جيش الاحتلال يستهدف جميع المدنيين منهم النساء والصغار بقطاع غزة، منوهاً أن القطاع يوجد فيه 51 ألف امرأة حامل .



وأوضح أن عدد كبير من أهالي غزة ينتقلون إلى رفح مما يزيد المعاناة بين النازحين وسط أمراض كثيرة منتشرة، قائلا إن ثلثي سكان قطاع غزة متواجدين الآن في رفح وهو عبارة نزوح داخلي قد يتحول إلى تهجير قسري برغم من الرفض العربي لذلك.



وحذر من التهجير القسري لأهالي قطاع غزة بسبب الواقع الميداني الذي يعيشه النازحين والذي يشير إلى إمكانية حدوث ذلك، مؤكداً أن إرادة الشعب الفلسطيني باقية ومستمرة.