الخارجية: 25 طفلاً ضمن 63 أردنياً سيتم استكمال إجلائهم من غزة مساء اليوم

الوكيل الاخباري - رصد

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إنه تم إجلاء 45 أردنياً من قطاع غزة إلى مصر حتى مساء أمس السبت، فيما ستستمر العملية اليوم لإستكمال إجلاء 18 آخرين بمجموع 63 اردنياً سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح.



وأضاف القضاة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد، أن 25 طفلاً من بين الـ 63 الذين يتم استكمال إجلائهم مع نهاية اليوم .



وأوضح أنه تم إجلاء 666 أردنيا منذ بدء الحرب وبقي 487 شخص في قطاع غزة وسيتم إجلائهم خلال الفترة القادمة من أصل 1153 أردنياً متواجدين في القطاع ومسجلين على سجلات الوزارة .



وأكد أن الأردنيين الذين تم إجلائهم أحوالهم الإنسانية صعبة، مشيراً أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية فور وصولهم ومتابعة أحوالهم.

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ونوه أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة معقدة ولكنها تتم بنجاح وتم نقل بعض المواطنين الذين تم إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر بناءً على طلب منهم وآخرين إلى العاصمة عمان اما عن طريق الطيران او عبر ميناء نويبع البحري.