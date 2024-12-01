اعتباراً من اليوم .. فتح باب التقدم لـ 100 وظيفة حكومية لأبناء المتقاعدين العسكريين - رابط

وبيّن المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن طريقة التقدم للوظائف سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتم التقديم إلكترونيًا عبر الرابط: https://esarsv.jobs-apply
، والذي يوفر فيديو توضيحي لطريقة تقديم الطلب ، حيث سيقوم بإظهار رسالة "تم قبول طلبك بنجاح" لكل متقدم تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
وعن شروط التقدم قال المجالي بأن المؤسسة حددت شروطاً للتقدم لهذه الوظائف ، حيث يشترط أن يكون المتقدم ابن متقاعد عسكري أو وريث متقاعد عسكري ، كما يجب أن لا يتجاوز عمره الـ 48 عاماً حين التقدم بطلب توظيف ، إضافة لشرط وجود طلب تنافس في ديوان الخدمة المدنية " هيئة الخدمة والإدارة العامة" .
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدم هي الهوية الشخصية "على الوجهين" لتحديد مكان المتقدم وتوزيع الوظائف بحسب المناطق ، إضافة للتحصيل العلمي ، وقرار التفاعل .
ولفت المجالي إلى أن الطلبات المقدمة في وقت سابق لا يوجد عليها أي إشكالية ، وستكون تحت التنافس للحصول على هذه الوظائف .
كما نصح المجالي المتقدمين للوظائف بإرفاق شهادات الدبلوم والبكالوريس وتجنب إرفاق أي شهادات عليا ، وذلك حتى يتم الاستفادة من تاريخ التحصيل العلمي الأقدم .
وأشار إلى أن توزيع الوظائف سيكون في جميع محافظات المملكة وبحسب أعداد المتقاعدين في كل محافظة ، متوقعاً أن تكون الحصة الأكبر لمحافظات "العاصمة عمان واربد والزرقاء" وذلك لوجود أعداد كبير من المتقاعدين العسكريين فيها .
وعن أعداد المتقدمين للوظائف خلال السنوات الماضية أكد المجالي بأن هذه المنحة بدأت في العام 2022 ، حيث كانت تصل أعداد المتنافسين على الوظائف 22 ألف من أبناء المتقاعدين العسكريين .
وأكد المجالي بأن المؤسسة تعمل على زيادة أعداد المستفيدين من هذه المنحة ، كما وتأمل من الحكومة بزيادة العدد لأبناء المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره ، وذلك في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله .
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص: قرار بإعفاء رسوم إعادة تسجيل "الرقم" لسيارات العمومي والشحن
-
أبو طير: بايدن سيرمي ملف غزة في أحضان ترامب .. ولا أمل بتوقف الحرب قريباً
-
تدهور مركبة في عبدون
-
تدهور حافلة مدرسية في عمان
-
خبير دستوري يتوقع تصويت النواب على ثقة حكومة حسان خلال أسبوع
-
ما مصير السجائر الإلكترونية التي ضبطتها الجمارك ؟
-
113 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام
-
مدير مكافحة التهريب: لا وجود لزيت الحشيش في المواد التي تم ضبطها