الأحوال المدنية: إصدار الشهادات الحيوية إلكترونيا لا يشمل الوقائع الجديدة التي تتطلب الحضور شخصيا

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب أن تسجيل الوقائع الجديدة لأول مرة تتطلب الحضور الشخصي إلى دائرة الأحوال، فيما لا تحتاج الوقائع لمسجلة مسبقا للحضور ويمكن استخراجها إلكترونيا.

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وقال الطيب، اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم اعتبارا من 1 أيار المقبل وقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقا وهي: (شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي) في جميع مكاتب الدائرة.

وأضاف أن مكاتب الدوائر الـ93 المنتشرة في كافة محافظات ومناطق المملكة وجميع مكاتبها المتواجدة في السفارات والقنصليات الأردنية بالخارج جاهزة لاستقبال معاملات الأردنيين.

وأشار الطيب إلى أن الدائرة تتعامل سنويا مع ما يزيد على 3 ملايين معاملة منها 1.2 مليون معاملة تخص الوقائع الحيوية للمواطنين، وأن التحول الإلكتروني سيسهل عمل الدائرة ويقلل الوقت والجهد على المواطنين.

وبيّن أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق "سند"، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة "الشهادات الرقمية"، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الشهادات المسجلة مسبقا عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ويمكن استلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة "طلباتي"، كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.