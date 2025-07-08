"تنظيم الطاقة" تنفي فرض دينار على فواتير الكهرباء لتسديد قروض الغارمات

وأكد السعايدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر منصات غير رسمية، مشددًا على أن الهيئة لم تُصدر أي قرار أو توجيه بهذا الخصوص.
ودعا السعايدة المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أهمية التحقق قبل النشر، لما في ذلك من دور في مكافحة الإشاعات وحماية المصلحة العامة.
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