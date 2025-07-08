الثلاثاء 2025-07-08 10:39 ص
 

"تنظيم الطاقة" تنفي فرض دينار على فواتير الكهرباء لتسديد قروض الغارمات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري- نفى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم دينار على فواتير الكهرباء لصالح تسديد قروض الغارمات.اضافة اعلان


وأكد السعايدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر منصات غير رسمية، مشددًا على أن الهيئة لم تُصدر أي قرار أو توجيه بهذا الخصوص.

ودعا السعايدة المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أهمية التحقق قبل النشر، لما في ذلك من دور في مكافحة الإشاعات وحماية المصلحة العامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تعود للارتفاع محليا

ب

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تستحدث برنامجا لبكالوريوس الترجمة في كلية السلط للعلوم الإنسانية

الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد

أخبار محلية أبوزيد: حادث بيت حانون رسالة بالنار أُلقيت على طاولة المفاوضات

ب

خاص بالوكيل الصحة: خدمات الأمومة والطفولة في المراكز الصحية خط أحمر

ئيقبثس

منوعات قرية فرنسية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد.. شرط وحيد للحصول عليه - صور

ل

أخبار محلية مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان

تعبيرية

خاص بالوكيل "تنظيم الطاقة" تنفي فرض دينار على فواتير الكهرباء لتسديد قروض الغارمات

اةاة

منوعات سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة