"تنظيم الطاقة" تنفي فرض دينار على فواتير الكهرباء لتسديد قروض الغارمات

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الوكيل الإخباري- نفى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم دينار على فواتير الكهرباء لصالح تسديد قروض الغارمات. اضافة اعلان





وأكد السعايدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر منصات غير رسمية، مشددًا على أن الهيئة لم تُصدر أي قرار أو توجيه بهذا الخصوص.



ودعا السعايدة المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أهمية التحقق قبل النشر، لما في ذلك من دور في مكافحة الإشاعات وحماية المصلحة العامة.