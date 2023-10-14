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السبت، 14-10-2023 04:16 م

ألمانيا تواجه أمريكا ودياً

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الوكيل الإخباري -  يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، في المواجهة الودية المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية بحسب أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن تقام مباراة ألمانيا وأمريكا في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على ملعب "رينتشلر فيلد" في مدينة إيست هارتفورد الأمريكية.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي يخوضها منتخب ألمانيا تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناجلسمان عقب توله المهمة خلفًا لهانزي فليك، الذي أعفي من مهامه في 10 سبتمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الألماني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يلتقي مع المكسيك يومي 14 و18 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك في ظل استعداد ألمانيا لاستضافة يورو 2024 الصيف المقبل.

وشهدت قائمة الماكينات غياب سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ، مع استمرار غياب الحارس العملاق مانويل نوير، فيما تواجد فيها كاي هافيرتز لاعب أرسنال.

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