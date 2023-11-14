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الثلاثاء، 14-11-2023 02:51 م

أوسوريو: أرغب في شيء واحد

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الوكيل الإخباري - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس جديدة عن جلسة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني السابق للزمالك، مع رئيس الاتحاد جمال علام.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين: "أوسوريو قال بالحرف الواحد خلال جلسته مع مسؤولي الاتحاد المصري، لا أريد اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الزمالك والشكوى للفيفا".

ولفت إلى أن المدرب الكولومبي تساءل عن شيء واحد، إذ قال "لا أعرف مصير مستحقاتي المتأخرة وأرغب في الحصول عليها فقط".

وتابع: "في أثناء تواجد أوسوريو حضر مندوب من نادي الزمالك واتفق مع المدير الفني الكولومبي على عقد جلسة غدا لتسوية مستحقاته".

وحول قرار الزمالك بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي، أكد الكومي أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر هو صاحب القرار بشأن الثنائي.

وأكمل أن "الزمالك قرر إيقاف اللاعبين لمدة شهر، وهذه الفترة لا تشهد الكثير من المباريات للفريق الأبيض كما أن المنتخب لا يرتبط بأي توقفات خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل".

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