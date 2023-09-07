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الخميس، 07-09-2023 12:51 م

أولمبي النشامى يكتسح بروناي بتساعية

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الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الوطني الاولمبي (تحت 23 عاما) فوزا كاسحا على نظيره منتخب البروناي بنتيجة 9-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء ضمن منافسات التصفيات الآسيوية .

سجل للمنتخب الاردني كل من رزق بني هاني ، وسيف درويش ، وأمين الشناينة ، ومحمد أبو النادي ، ومهند أبو طه ، ووسيم الريالات ، فيما سجل لاعبوا بروناي هدفين بالخطأ.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الوطني الأولمبي الى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب العُماني الذي تغلب على المنتخب السوري 2-0 .

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