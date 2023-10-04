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الأربعاء، 04-10-2023 02:48 م

أول قرار لهيئة الحكام الإنجليزية بعد إلغاء هدف صحيح لليفربول

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة المسؤولة عن الحكام في الدوري الإنجليزي إنها ستدخل تغييرات على تقنية الفيديو "الفار" في أعقاب الأخطاء التي أدت إلى عدم احتساب هدف لويس دياز لاعب ليفربول في مرمى توتنهام.

وأجرت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، مراجعة كاملة للواقعة التي أدت إلى خسارة ليفربول بنتيجة 1-2 أمام توتنهام السبت الماضي.

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وكانت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم "الفار"، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

 

 

وأظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن المهاجم الكولومبي لم يكن متسللا.

وكشفت الشركة الآن عن لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.

وقالت الشركة إن لوائح الاتصال الجديدة سيتم تطويرها لتحسين عملية التواصل بين حكم الساحة وفريق غرفة "الفار".

 

ملاعب

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