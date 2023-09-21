أونانا يعترف: خذلت زملائي.. وأنا سبب الخسارة من بايرن!

الوكيل الإخباري - قال أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه خذل الفريق بسبب خطأه الكبير في بداية المباراة التي خسرها (4-3) أمام بايرن ميونخ في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.



وخسر مانشستر يونايتد، بقيادة المدير الفني إريك تين هاج مباراته الرابعة في آخر 5 مباريات.



ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة التي أقيمت في ولاية بافاريا إلا أن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء حيث أخطأ أونانا في التعامل مع الكرة لتعانق الشباك.



وقال الحارس الكاميروني الدولي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا": "كان الأمر صعبا".



وأضاف: "كان من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطأي فقدنا السيطرة على المباراة".



وأردف: "إنه موقف صعب علينا، وتحديدا علي، لأنني خذلت الفريق. ولكن كنا جيدين للغاية، وبسببي لم نفز بالمباراة".



وأكد: "سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي".



وطلب أونانا مواجهة الإعلام عقب المباراة، وكان غاضبا للغاية من الخطأ الذي وقع فيه في الشوط الأول، ووصف هذا الخطأ بأنه السبب الرئيسي في الخسارة.



وقال حارس مرمى إنتر ميلان السابق لـ"تي.إن.تي. سبورت": "يجب أن أتعلم منه، وأن أكون أقوى وأن أمضي قدما".



وأضاف: "هذا ليس موقفًا سهلًا ولكنني سعيد بعودة الفريق. كنا نقاتل حتى النهاية، ولكن يجب أن اعترف أننا لم نفز بسببي".



وأردف: "لدي الكثير لأثبته، لأكون صريحا، بدايتي مع مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي، ليست كما أردت".



وأكمل: "الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة وهذا صعب لأن لدي طموح كبير، نحن ناد كبير للغاية ونريد الفوز بكل البطولات".

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