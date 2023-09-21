الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الخميس، 21-09-2023 11:59 ص

أونانا يعترف: خذلت زملائي.. وأنا سبب الخسارة من بايرن!

920232195517363366907


الوكيل الإخباري - قال أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه خذل الفريق بسبب خطأه الكبير في بداية المباراة التي خسرها (4-3) أمام بايرن ميونخ في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر يونايتد، بقيادة المدير الفني إريك تين هاج مباراته الرابعة في آخر 5 مباريات.

ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة التي أقيمت في ولاية بافاريا إلا أن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء حيث أخطأ أونانا في التعامل مع الكرة لتعانق الشباك.

وقال الحارس الكاميروني الدولي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا": "كان الأمر صعبا".

وأضاف: "كان من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطأي فقدنا السيطرة على المباراة".

وأردف: "إنه موقف صعب علينا، وتحديدا علي، لأنني خذلت الفريق. ولكن كنا جيدين للغاية، وبسببي لم نفز بالمباراة".

وأكد: "سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي".

وطلب أونانا مواجهة الإعلام عقب المباراة، وكان غاضبا للغاية من الخطأ الذي وقع فيه في الشوط الأول، ووصف هذا الخطأ بأنه السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال حارس مرمى إنتر ميلان السابق لـ"تي.إن.تي. سبورت": "يجب أن أتعلم منه، وأن أكون أقوى وأن أمضي قدما".

وأضاف: "هذا ليس موقفًا سهلًا ولكنني سعيد بعودة الفريق. كنا نقاتل حتى النهاية، ولكن يجب أن اعترف أننا لم نفز بسببي".

وأردف: "لدي الكثير لأثبته، لأكون صريحا، بدايتي مع مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي، ليست كما أردت".

وأكمل: "الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة وهذا صعب لأن لدي طموح كبير، نحن ناد كبير للغاية ونريد الفوز بكل البطولات".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
a901841b-a96a-4c60-9dc7-cc52eeaf142c

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

920232194850852024419

آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولة النخبة ودوري أبطال آسيا 2

920232192252906592347

رد ناري من اتحاد الكرة على قرار أندية المحترفين

920232191217983819740

الخليفي يدعم المغرب بعد فاجعة الزلزال

92023219552293756311

كلمات حاسمة من مارتينو عن إصابة ميسي

2 (11)

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

أخبار متعلقة
9202369243833638082

صدمة وخسائر فادحة بعد قرار ملاك مانشستر يونايتد

92023511417130921409

نجم مانشستر يونايتد يخضع للتحقيقات في الشرطة

9202359491310699577

لاعب مانشستر يونايتد يغادر البريميرليج

8202329124929202578950 (2)

تحرك عاجل من مانشستر يونايتد لضم نجم توتنهام

8202328111736560880482

رونالدو يرفع عائدات بث الدوري السعودي عالميا 650 %

820232793229523173696 (1)

مانشستر يونايتد يحقق فوزا دراماتيكيا على نوتنغهام