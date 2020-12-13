الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 03:33 م

إبراهيموفيتش : لا أفكر في الاعتزال قريباً

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الوكيل الإخباري _ كشف المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش،  لاعب ميلان الإيطالي أن التعافي من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في مانشستر يونايتد قبل ثلاثة أعوام دفعه إلى الاستمرار لمدة أطوال في ملاعب كرة القدم، وأكد النجم إيبرا، أنه لا ينوي الاعتزال قريبا.

وقال إبراهيموفيتش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : بعد تعرضي للإصابة قلت لنفسي إنني سأستمر في لعب الكرة طالما كنت قادرا على ذلك.

عند اللعب على هذا المستوى فإن كل شيء يكون مرتبطا بمستوى الأداء وستبقى في القمة طالما قدمت الأداء المطلوب وحققت النتائج المرجوة. وإذا توقفت عن القيام بهذه الأمور فسيأتي شخص أخر ويؤدي المهمة.


وتابع: أنا أحب هذه الضغوط. لا أريد البقاء هنا بسبب ما قمت به في الماضي. أنا هنا بسبب ما أقوم به في الوقت الحاضر. ولهذا السبب أقدم الأفضل في كل يوم. وسأستمر في القيام بذلك حتى تتوقف قدرتي على أداء هذه الأشياء.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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