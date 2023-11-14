الإصابة تبعد نجم السيتي عن منتخب بلاده

الوكيل الإخباري - فقد أحد نجوم مانشستر سيتي حظوظه في البقاء ضمن قائمة منتخب بلاده بمعسكر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بسبب الإصابة.



وكان المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، قد استدعى مدافع السيتي ناثان آكي لمواجهتي جمهورية أيرلندا وجبل طارق في المجموعة الثانية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.



وبات آكي أحدث مدافع ينضم إلى قائمة مصابي هولندا، إلى جانب سفين بوتمان وماتيس دي ليخت ويورن تيمبر وميكي فان دي فين.



وغاب آكي عن مباراة السيتي مع تشيلسي (4-4) في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، بينما لم يعلن النادي ولا الاتحاد الهولندي لكرة القدم أي تفاصيل عن الإصابة.



وأعلن الاتحاد الهولندي أنه لن يستدعي بديلًا لآكي في المباراتين أمام إيرلندا في أمستردام يوم السبت المقبل، ثم خارج أرضه أمام جبل طارق في 21 من الشهر الحالي.



ومن المقرر أن تحسم هولندا تأهلها للنهائيات، حال الفوز على أيرلندا.



وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن أيضًا استبعاد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بداعي الإصابة.

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