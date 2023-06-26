الرمثا يهزم السرحان ويقتنص الوصافة

الوكيل الإخباري - حقق الرمثا فوزا صعبا على مغير السرحان "2-1"، في المباراة المثيرة التي جرت الأحد على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام الجولة السابعة لدرع المئوية الأردني.



وتقدم الرمثا بهدف السبق عن طريق نجمه بشار ذيابات، من تسديدة بعيدة المدى استقرت في مرمى مغير السرحان، بالدقيقة 2.



ونجح مغير السرحان بهجمة منظمة في تسجيل هدف التعادل، عندما وصلت الكرة لأحمد أبو صعليك، داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة داخل مرمى الرمثا في الدقيقة 31.



وأهدر محترف الرمثا، السنغالي الهادي سالم، ضربة جزاء تصدى لها حارس مغير السرحان أحمد عرباش، في الدقيقة "60".



وسرعان ما استطاع الرمثا تعويض ضربة الجزاء، بعد تألق واضح من المعتصم بالله الزعبي، الذي استثمر كرة داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار عرباش، في الدقيقة "62".



وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب لاعب مغير السرحان، أحمد شديفات، لنيله إنذارين، وذلك في الدقيقة 87.



وتقدم الرمثا بهذا الفوز لوصافة الترتيب برصيد 16 نقطة، خلف الفيصلي المتصدر ب"21" نقطة.

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