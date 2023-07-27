السعودية تصطدم بالأردن.. ومواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية في قرعة كأس العالم

الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي أقيمت اليوم الخميس في كوالالمبور، عن مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية.



وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة السابعة إلى جانب المنتخب الأردني مع طاجكستان والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان في الدور الأول.



كما يلتقي المنتخبان الإماراتي والبحريني في التصفيات، حيث أوقعتهما القرعة في المجموعة الثامنة مع الفائز من مباراتي (اليمن ضد سريلانكا) و(نيبال ضد لاوس).



وتتكرر المواجهات العربية في المجموعة التاسعة، حيث يتواجد لبنان مع فلسطين برفقة كل من أستراليا، والفائز من مباراة المالديف ضد بنغلاديش.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:



المجموعة الأولى: الكويت الهند قطر (أفغانستان أو منغوليا)

المجموعة الثانية: سوريا اليابان كوريا الشمالية (ميانمار أو ماكاو)

المجموعة الثالثة: الصين تايلاند كوريا الجنوبية (سنغافورة أو غوام)

المجموعة الرابعة: عمان ماليزيا قرغيزستان (الصين تايبيه أو تيمور الشرقية)

المجموعة الخامسة: إيران أوزبكستان تركمانستان (هونج كونج أو بوتان)

المجموعة السادسة: العراق فيتنام الفلبين (إندونيسيا أو بروناي دار السلام)

المجموعة السابعة: السعودية الأردن طاجيكستان (كمبوديا أو باكستان)

المجموعة الثامنة: البحرين الإمارات (اليمن أو سريلانكا) (نيبال أو لاوس)

المجموعة التاسعة: لبنان فلسطين أستراليا (المالديف أو بنجلاديش)



وتم تقسيم آخر 20 منتخبا في التصنيف إلى 10 أزواج، حيث يلعب كل منتخب مباراتين (ذهابا وإيابا) في 12 و17 أكتوبر المقبل على التوالي، ليتأهل 10 فائزين إلى الجولة الثانية، حيث سيكون بانتظارهم 26 منتخبا آسيويا.



وفي المرحلة الثانية وبعد تأهل 10 منتخبات ينضمون إلى 26 منتخبا، ليتم تقسيم الـ36 منتخبا على 9 مجموعات، للتنافس بنظام الدوري المجزأ ذهابا وإيابا، خلال الفترة من نوفمبر 2023 ويونيو2024.



ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات التسع (18 منتخبا) إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي نفس الوقت سيحسمون أماكنهم في نهائيات كأس آسيا "السعودية 2027".



ويخوض الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني، المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم توزيعهم على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وستقام قرعة خاصة بتلك المرحلة في العام المقبل.



ومن الدور الثالث، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

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