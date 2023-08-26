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السبت، 26-08-2023 04:11 م

القنوات الناقلة لمباراة الأردن واليونان بكأس العالم لكرة السلة

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الوكيل الإخباري - يفتتح منتخب الأردن مشواره في كأس العالم لكرة السلة 2023 بمواجهة المنتخب اليوناني (السبت) ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتلعب اليونان مع الأردن في المجموعة الثالثة لمونديال السلة إلى جوار نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم لكرة السلة 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون مباراة منتخب الأردن واليونان في كأس العالم لكرة السلة منقولة عبر قناة "beIN Sports 2".

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وتنطلق مباراة الأردن واليونان في تمام الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وعمان على استاد "مول أوف آسيا آرينا" في باساي في الفلبين.

 

ملاعب 

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