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الثلاثاء، 20-06-2023 03:16 م

النصر السعودي يتحرك نحو هدف برشلونة

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الوكيل الإخباري - قدم نادي النصر السعودي، عرضا رسميا، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف إنتر ميلان.

وحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد تلقى إنتر ميلان، عرضا رسميا من النصر السعودي بقيمة 15 مليون يورو، للحصول على خدمات مارسيلو بروزوفيتش في الصيف الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العرض السعودي حتى الآن لم يقنع مسئولي إنتر ميلان أو بروزوفيتش.

وأوضحت أن برشلونة لا يزال مهتما بالحصول على خدمات بروزوفيتش هذا الصيف، لكنه يضعه كخيار إضافي، إذا لم ينجح في التوقيع مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي.

ويرحب إنتر ميلان برحيل بروزوفيتش هذا الصيف بعرض مناسب، لا سيما وأن النيراتزوري يسعى للحصول على توقيع دافيد فيراتيزي نجم ساسولو.

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