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الإثنين، 22-04-2024 03:43 م

النصر السعودي يتلقى أخبارًا مفرحة قبل مواجهة الخليج

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الوكيل الإخباري - تلقى لاعبو نادي النصر السعودي أخبارًا سارة بشأن لويس كاسترو، مدرب الفريق، قبل مواجهة الخليج المقبلة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة دوري روشن.

كان النصر أعلن، الأربعاء الماضي، غياب كاسترو عن الفريق، إثر تعرضه لوعكة صحية، تطلبت تدخلًا طبيًّا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.

وشخَّص الأطباءُ حالة كاسترو بوصفها مشكلة بسيطة في مجرى التنفس، وبسببها غاب المدرب البرتغالي عن قيادة الفريق الأربعاء، والخميس، وأمام الفيحاء الجمعة، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المحلي، فيما حصل اللاعبون يومَي السبت والأحد على إجازة، ويعاودون التدريبات اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن عودة كاسترو، اقتربت بعدما خرج مساء الأحد، من مستشفى في الرياض.

وتوقعت الصحيفة استئناف كاسترو، الذي تجاوز وعكته، عمله الأسبوع الجاري، وقيادته الفريق أمام الخليج، يوم السبت المقبل.

ويدرب كاسترو، البالغ من العمر 62 عامًا، النصر منذ الصيف الماضي، وتوج معه بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل "العالمي" في المركز الثاني برصيد 68 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، ويستعد لمواجهة الخليج صاحب المركز العاشر برصيد 35 نقطة

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