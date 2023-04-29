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السبت، 29-04-2023 01:18 م

النصر بقيادة رونالدو يصب جام غضبه على الرائد (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ألحق نادي النصر هزيمة ساحقة بضيفه الرائد (4-0) في المباراة التي جمعتهما الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ووقع على رباعية أصحاب الأرض "العالمي" كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعبد الرحمن غريب، ومحمد خليل مران، وعبد المجيد محمد الصليهم عند الدقائق (4، 55، 90، 94) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وحقق نادي النصر أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي لعب مباراة أقل.


في المقابل، تعرض نادي الرائد للهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

 

ملاعب 

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