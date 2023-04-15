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السبت، 15-04-2023 11:56 ص

الكشف عن الفائز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فوز الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب، خلال مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للمجهود الفردي الكبير الذي قام به ستونز خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، والتمريرة الرأسية الرائعة لزميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والتي أسفرت عن تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وتفوق جون ستونز على منافسيه، وهما: الإسباني إبراهيم دياز نجم فريق ميلان الإيطالي، الذي صنع هدف الفوز "للروسونيري" وسجله زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر في شباك ضيفه نابولي (1-0) في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من عمر "الديربي" الإيطالي مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

والإيطالي أليساندرو باستوني مدافع فريق إنتر ميلان، الذي صنع الهدف الأول لزميله نيكولو باريلا في مرمى مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-0) عند الدقيقة 51 من عمر المباراة بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي صنع هدفي فريقه ريال مدريد في مرمى ضيفه تشيلسي الإنجليزي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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