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الثلاثاء، 18-04-2023 11:43 ص

النصر في ضيافة الهلال بديربي الرياض للعودة إلى قمة الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم العربية والسعودية الديربي المنتظر بين فريقي الهلال والنصر، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحل فريق النصر ضيفًا على الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد النصر

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي مباراة ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر، في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت الاردن.

ويحتل نادي النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53  نقطة، خلف نادي الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. ويأمل الزعيم السعودي في حسم المباراة لصالحه، للاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري، والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

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بينما يطمح النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في الفوز لقلب الطاولة على فرق الصدارة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر كتالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع : ناصر الدوسري - محمد جحفلي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد.
الوسط : سلمان الفرج - جوستافو كويلار - محمد كنو
ميشيل ديلجادو.


الهجوم:  أوديون إيجالو - موسى ماريجا .

فيما من المنتظر أن يأتى تشكيل  النصر  المتوقع ضد الهلال كالاتي :
حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.
خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.
خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

 

ملاعب 

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