السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 03:19 م

النصر يصطدم بـ الشباب في صراع الصدارة بالدوري السعودي الليلة

120231494714998516967


الوكيل الإخباري - يخوض فريق النصر السعودي مواجهة نارية أمام الشباب، مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجارى 2022-2023.

وتقام مباراة الشباب ضد النصر فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض فريق النصر مواجهة الليلة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالى 2022-2023، برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مواجهة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهة وحيدة وله 27 هدف وعليه 6 أهداف فقط.

فيما يحتل فريق الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي ينفرد بالصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.
وكان فريق الشباب تعادل أمام نظيره اتحاد جدة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فى المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

فيما حقق فريق النصر السعودي انتصارا سهلا على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

اضافة اعلان


من جانبه، قال رودى جارسيا مدرب النصر، فى تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الفرنسية، "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب فى الدوري القبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا في الدورى السعودي ضد الاتفاق 22 يناير".


وأضاف المدرب الفرنسي، "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر، بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر فى المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202314154819571662012 (1)

جالتيه يعلن أول الراحلين عن باريس في 2023

1202314161139917463641

فيفا يفتح تحقيقاً مع الأرجنتين في أحداث حفل توزيع جوائز نهائي كأس العالم

120231413465741262655

الثلاثي المرعب يقود سان جيرمان في اختبار عصيب

1202314143045423420578

النصر السعودي يتراجع عن رحيل فينسنت أبو بكر لصفوف بشكتاش التركي

120231413107717406480

برايتون يستبعد تروسار من مواجهة ليفربول لأسباب تأديبية

1202314123320423032010

برنامج مباريات نصف نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
12023129154948389273 (1)

على عكس المتوقع.. تشافي يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي

12023285217597988383

انتظر مكالمة ولم تأت.. كيف تحطم حلم رونالدو قبل توقيعه للنصر!

120231144745462745849

مفاجأة .. رونالدو يرحل عن النصر في الميركاتو الصيفي

1220222812621163679963

حقيقة فشل انتقال رونالدو للنصر السعودي بسبب ابنه!

122022269126935808323

رونالدو يتلقى خبرا سارا قبل "خليجي 25"

122022248577732874607

رونالدو يتلقى عرضا من قطر