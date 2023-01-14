النصر يصطدم بـ الشباب في صراع الصدارة بالدوري السعودي الليلة

الوكيل الإخباري - يخوض فريق النصر السعودي مواجهة نارية أمام الشباب، مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجارى 2022-2023.



وتقام مباراة الشباب ضد النصر فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويخوض فريق النصر مواجهة الليلة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالى 2022-2023، برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مواجهة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهة وحيدة وله 27 هدف وعليه 6 أهداف فقط.



فيما يحتل فريق الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي ينفرد بالصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

وكان فريق الشباب تعادل أمام نظيره اتحاد جدة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فى المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.



فيما حقق فريق النصر السعودي انتصارا سهلا على نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

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من جانبه، قال رودى جارسيا مدرب النصر، فى تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الفرنسية، "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب فى الدوري القبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا في الدورى السعودي ضد الاتفاق 22 يناير".



وأضاف المدرب الفرنسي، "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر، بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر فى المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

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