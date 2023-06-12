الهلال يقتحم سباق التعاقد مع نجم السيتي

الوكيل الإخباري - دخل الهلال السعودي، سباق التعاقد مع الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.



وتسعى إدارة الهلال، للتعاقد مع صفقات عالمية خلال السوق الصيفية، لتدعيم صفوفه للمنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الرياضي المقبل 2023/24.



أفاد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي بأن السعودية دخلت بقوة على خط مفاوضات باريس سان جيرمان وبرشلونة مع الألماني جوندوجان، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في نهاية شهر يونيو الجاري.



وأشار الموقع الفرنسي إلى جوندوجان منفتح على مغادرة مانشستر سيتي بعد موسم مذهل حقق خلاله الثلاثية التاريخية بفوزه بلقب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وأضاف المصدر ذاته أن السعودية ترغب في التعاقد مع جوندوجان ليكون لاعباً لنادي الهلال، بعد فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.



وبحسب مقربين من جوندوجان، فأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويلعب جوندوجان في صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2016 قادماً من بوروسيا دورتموند، حيث خاض بقميص الفريق 304 مباراة بكافة البطولات وسجل 60 هدفاً وصنع 40 تمريرة حاسمة.

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